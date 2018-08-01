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بلجيكا تحارب التدخين بهذه الطريقة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 00:36 بلجيكا تحارب التدخين بهذه الطريقة | دولي
بلجيكا تحارب التدخين بهذه الطريقة
قررت الحكومة البلجيكية فرض قانون العلبة المحايدة على السجائر والتبغ وتبغ الشيشة وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة، ماغي دي بلوك ,اليوم الجمعة.

شوف تيفي

قررت الحكومة البلجيكية فرض قانون العلبة المحايدة على السجائر والتبغ وتبغ الشيشة وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة، ماغي دي بلوك ,اليوم الجمعة.

ويعتبر هذا الإجراء، وفقا لما أورده موقع أورونيوز الإخباري، جزءًا من سياسة الوزيرة لمكافحة التبغ، التي حددت لنفسها هدف تخفيض نسبة المدخنين بين سكان بلجيكا إلى أقل من 17 في المائة.

ولم تحدد الوزارة بعد تاريخ دخول الإجراء حيز التنفيذ،يضيف المصدر، غير أن ماغي دي بلوك أكدت رغبتها في الإسراع في تطبيق هذا القانون لبلوغ النتائج المرجوة بسرعة. وستقوم مختلف الإدارات في بلجيكا بإرسال المرسوم الملكي الذي يحدد مبادئ الإجراء إلى المفوضية الأوروبية قبل تقديمه إلى مجلس الدولة.

وقالت الوزيرة في بيان، وفق ذات المصدر، ''هذا قرار مهم جدا اتخذناه اليوم. الأمثلة التي تأتينا من الخارج تظهر أن هذا القانون ساعد على مكافحة التدخين من خلال جعل تعبئة وتغليف السجائر والتبغ أقل جاذبية، ستبدأ إداراتنا في العمل فورا حتى نتمكن من تنفيذ هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن''.

وبهذا القانون تنضم بلجيكا إلى كل من فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج وأيرلندا الذين اعتمدوا قانون علب التبغ والسجائر المحايدة.

كما يضاف هذا الإجراء إلى حزمة من التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة لمحاربة التدخين على غرار تعزيز عمليات مراقبة التبغ والكحول، وتحسين تأمين الأدوية التي تساعد على الإقلاع عن التدخين وزيادة الرسوم المفروضة على التبغ ووضع إطار قانوني للسيجارة الإلكترونية.

من جهته يدرس البرلمان في المملكة إمكانية منع التدخين داخل السيارة.

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شوف تيفي المغرب بلجيكا قانون علب السجائر المحايدة التدخين

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