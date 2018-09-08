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خطير..جماهير تُخرب العديد من السيارات بعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي+صور

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 00:31 خطير..جماهير تُخرب العديد من السيارات بعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي+صور | مجتمع
خطير..جماهير تُخرب العديد من السيارات بعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي+صور
تورطت بعض الجماهير التي حضرت مباراة فريقي الوداد البيضاوي وأولمبيك آسفي، يومه الجمعة، في أحداث شغب مباشرة بعد انتهاء المباراة، ما خلف وقوع خسائر مادية في العديد من السيارات المركونة بالقرب من

''شوف تيفي''

تورطت بعض الجماهير التي حضرت مباراة فريقي الوداد البيضاوي وأولمبيك آسفي، يومه الجمعة، في أحداث شغب مباشرة بعد انتهاء المباراة، ما خلف وقوع خسائر مادية في العديد من السيارات المركونة بالقرب من شارع المسيرة الخضراء.

وحسب مصادر محلية فإن تراشقا بالحجارة بين هذه الجماهير، أثار رعب وهلع مواطنين كانو متواجدين بعين المكان، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، كانت متواجدة بكثافة بمحيط ملعب المسيرة الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الوداد وأولمبيك آسفي والتي تدخل ضمن مؤجل الدورة الأولى من البطولة الاحترافية، انتهت لصالح القرش المسفيوي بهدفين مقابل هدف.

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المغرب شوف تيفي الوداد القرش المسفيوي ملعب

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