 شخص في حالة غير طبيعية يلقي بعون سلطة (مقدم) ببني ملال من أعلى هضبة وإصابته بكسور خطيرة ﻿
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شخص في حالة غير طبيعية يلقي بعون سلطة (مقدم) ببني ملال من أعلى هضبة وإصابته بكسور خطيرة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 00:21 شخص في حالة غير طبيعية يلقي بعون سلطة (مقدم) ببني ملال من أعلى هضبة وإصابته بكسور خطيرة | حوادث و حقوق
شخص في حالة غير طبيعية يلقي بعون سلطة (مقدم) ببني ملال من أعلى هضبة وإصابته بكسور خطيرة
قام شخص كان في حالة غير طبيعية ، بدفع عون سلطة ''مقدم'' من أعلى هضبة، سقط على إثرها إلى الأسفل، وأصيب بجروح خطيرة.

شوف تيفي

قام شخص كان في حالة غير طبيعية ، بدفع عون سلطة ''مقدم'' من أعلى هضبة، سقط على إثرها إلى الأسفل، وأصيب بجروح خطيرة.

وأفاد مصدر إعلامي محلي أن هذا الشخص دخل في ملاسنات كلامية مع عون سلطة برتبة “مقدم” يعمل بإحدى الملحقات الإدارية بمدينة بني ملال ، وتطور الخلاف بينهما الى مشادات حيث استل المعتدي سكينا وحاول ضرب العون ، ليقوم بدفعه من أعلى الهضبة.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم نقل ''المقدم'' إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث خضع للفحوصات بالأشعة، وتأكد الأطباء أنه مصاب بكسور على مستوى رجليه، وأن الأمر يتطلب إخضاعه لعملية جراحية بقسم العظام.

مؤكدا ، أن رجال الشرطة تمكنوا من اعتقال المشتبه به ، وتمت إحالته اليوم الجمعة على أنظار العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليه.

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شوف تيفي المغرب شخص حالة طبيعية عون سلطة مقدم بني ملال

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