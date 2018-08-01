 العثماني ومزوار يتفقان حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي ﻿
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العثماني ومزوار يتفقان حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي

بتاريــخ : 8 شتنبر 2018 / 00:07 العثماني ومزوار يتفقان حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي | بوليتيك
العثماني ومزوار يتفقان حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي
عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار ،اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تم خلاله الاتفاق حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي.

شوف تيفي

عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار ،اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تم خلاله الاتفاق حول تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي.

و شكل اللقاء، وفقا لبلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، مناسبة للتداول حول تطوير إطار العمل المشترك، من خلال مقاربة إرادية للطرفين تمكن من تفعيل التدابير الكفيلة بتعزيز جو الثقة لدى الفاعل الاقتصادي وتوفير ظروف النمو الاقتصادي المنشود وإحداث فرص الشغل.

وسجل البلاغ أنه تماشيا مع التعليمات الملكية، الواردة في الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، تطرق الجانبان خلال اللقاء، لسبل تعزيز المجهودات المبذولة في مجال تشغيل الشباب وتشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات المبتكرة، وفي مجال تيسير عمل المقاولة ومواكبتها وخاصة على مستوى السياسة الضريبية، وتقليص آجال الأداء، وتيسير شروط الولوج للطلبيات العمومية وتعزيز التكوينات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رئيس الحكومة تطرق بالمناسبة، للخطوط العريضة للسياسة الحكومية، بخصوص مجموعة من الإصلاحات الكبرى المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، من قبيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيله، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على ضبط آليات العمل المشترك بما في ذلك الفرق التي ستتولى، برئاسة مسؤول عن كل جانب، تدقيق وتتبع الملفات ذات الأولوية.
وخلص البلاغ إلى أنه، في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، تم الاتفاق على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة مقترحات التدابير الرامية لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، يترأسه عن الجانب الحكومي محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد أحمد رحو، نائب الرئيس.

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شوف تيفي المغرب العثماني مزوار تعزيز آليات العمل المشترك النمو الاقتصادي

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