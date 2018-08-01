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فرحة مهاجر مغربي بالعودة إلى أرض الوطن تتحول إلى مأساة بعد وفاته

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 23:52 فرحة مهاجر مغربي بالعودة إلى أرض الوطن تتحول إلى مأساة بعد وفاته | حوادث و حقوق
فرحة مهاجر مغربي بالعودة إلى أرض الوطن تتحول إلى مأساة بعد وفاته
لقي مهاجر مغربي مصرعه بحر هذا الأسبوع، وذلك بعدما دهسته شاحنة كبيرة، وحولت جسده لأشلاء بالطريق السيار رقم 10 بفرنسا أثناء رحلة عودته لمقر سكناه بعد أن قضى عطلته الصيفية ببلده الأم المغرب.

شوف تيفي:

لقي مهاجر مغربي مصرعه بحر هذا الأسبوع، وذلك بعدما دهسته شاحنة كبيرة، وحولت جسده لأشلاء بالطريق السيار رقم 10 بفرنسا أثناء رحلة عودته لمقر سكناه بعد أن قضى عطلته الصيفية ببلده الأم المغرب.

وحسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية فإن الحادث راجع إلى إقدام المهاجر المغربي على توقيف سيارته على جنبات الطريق لتغيير إحدى عجلات السيارة التي انفجرت دون أن يقوم بإشعال أضواء التوقف الإضطراري ووضع علامات التشوير لتنبيه العربات المارة بوقوفه، وبينما هو منهمك في تغيير العجلة حتى صدمته خمس سيارات وشاحنة وحولته لأشلاء متناثرة على الطريق في مشهد وصف بالمروع.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الأمن الفرنسية لعين المكان وجرى فتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات.

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شوف تيفي المغرب فرنسا مهاجر مغربي نهاية مأسوية حادثة سير

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