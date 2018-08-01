عــاجل:السجن لمستشار ترامب في إطار التحقيق حول التدخل الروسي ﻿

حكمت محكمة فدرالية يومه الجمعة على جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لدونالد ترامب، بالسجن 14 يوما بسبب كذبه في التحقيق حول التواطؤ المحتمل في العام 2016 بين موسكو وفريق حملة المرشح

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حكمت محكمة فدرالية يومه الجمعة على جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لدونالد ترامب، بالسجن 14 يوما بسبب كذبه في التحقيق حول التواطؤ المحتمل في العام 2016 بين موسكو وفريق حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما تم فرض غرامة قدرها 9500 دولار على بابادوبولوس البالغ من العمر 31 عاما، والذي أقر في أكتوبر 2017 بأنه قدم شهادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال بابادوبولوس في قاعة المحكمة "كنت صغيرا وطموحا. لقد ارتكبت خطأ كبير ا كلفني الكثير، وأشعر بالخجل من ذلك".

وكان بابادوبولوس أول مستشار لترامب يوافق على التعاون مع فريق المحقق الخاص روبرت مولر الذي ي حق ق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.