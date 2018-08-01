رجال الحموشي يطيحون بأخطر مبحوث عنه بالعيون والقضية فيها السيوفا و الحشيش ﻿

تمكنت عناصر مفوضية الشرطة المرسى بالعيون، أمس الخميس، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيدين الوطني والمحلي بموجب سبع مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية متعددة تتعلق بالسرقة مع الضرب والجرح بالسلاح

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر مفوضية الشرطة المرسى بالعيون، أمس الخميس، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيدين الوطني والمحلي بموجب سبع مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية متعددة تتعلق بالسرقة مع الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، الاتجار في مخدر الشيرا، محاولة الإيذاء العمدي بواسطة سيارة ذات الدفع الرباعي موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصدر مطلع ل "شوف تيفي" فقد تمت عملية الإيقاف مباشرة بعدما ارتكب المعني حادثة سير تلقائية على مستوى شارع النهضة بمدينة المرسى نتيجة قيادته سيارة ذات الدفع الرباعي مشكوك فيها وهو في حالة سكر وبرفقته شخص آخر.

وأشار ذات المصدر إلى أن التفتيش الذي أجري بداخل السيارة أسفر عن حجز أربعة أسلحة بيضاء إثنين منها على شكل سيف تقليدي الصنع والآخرين عبارة عن سكينين كبيري الحجم، بالإضافة إلى ما يقارب الكيلوغرام ونصف من مسحوق التبغ، كيلوغرامين من مادة الكيف، 60 غراما من مخدر الشيرا، قرصين مهلوسين نوع فاليوم، مطرقة وأداة حديدية خاصة بالقلع، وكذا صفيحتي سيارة، مؤكد أن الموقوفين تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.