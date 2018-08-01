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بعيد عن التهويل ...هكذا تم تدبير شعائر الحج لسنة 2018

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 20:22 بعيد عن التهويل ...هكذا تم تدبير شعائر الحج لسنة 2018 | بوليتيك
بعيد عن التهويل ...هكذا تم تدبير شعائر الحج لسنة 2018
سال الكثير من المداد حول موضوع ما تعرض له حجاجنا الميامين في هذا الموسم من تأخر للحافلات عند نزول الحجاج من عرفة، وتقديم وجبة الغذاء بمنـى يوم 11 ذي الحجة 1439هــ في مستوى غيـر لائق، دون دراية ولا

شوف تيفي

سال الكثير من المداد حول موضوع ما تعرض له حجاجنا الميامين في هذا الموسم من تأخر للحافلات عند نزول الحجاج من عرفة، وتقديم وجبة الغذاء بمنـى يوم 11 ذي الحجة 1439هــ في مستوى غيـر لائق، دون دراية ولا تمحيص ولا حتى احترام لطقس ديني هو خامس أركان الإسلام واكتمالها.

وفي رده على كل ما جاء من كلام هنا وهناك قال مصدر مسؤول لشوف تيفي من قلب مكة لم يمنح هؤلاء لأنفسهم حتى الوقت الكافي للتدقيق في صدقية هذه المعطيات، بل لم يحترموا حرمة الركن الخامس، وانهالوا يوبخون وينتقدون ويكيلون جام غضبهم على طريقة تدبير سير العمل هناك في أقدس مكان مبارك.

وتناسوا أن هذا الركن وباقي الأركان في صرح الإسلام، ينبني على ركيزة الصبر والإيثار، والتسامح.

حيث إن سير عملية التعبد تقتضي الصبر مع النفس ومع الآخر ومع الواقع وحتى مع القدر، هل كان يعتقد هؤلاء الذين تجندوا لأهداف معروفة لتوجيه سهام اللوم للوزارة الوصية على الشأن الديني هنا في المغرب أن الحجاج يجب أن توفر لهم شروط الفنادق 5 نجوم؟ من مواصلات وتغذية وغيرها؟

صحيح إن الوزارة تقوم بالتنسيق في عملية تأطير الحجاج، والتنسيق لا يعني البتة كما هو معلوم لذا الصغير قبل الكبير، أنه ليس تحمل المسؤولية كاملة، ووزارة الأوقاف خرجت ببلاغ توضيحي تفند فيه كل تلك المزاعم والادعاءات. وقالت بالحرف "ومعلوم أن جميع البعثات الإدارية والصـحية لا حق لها في التدخل في المشاعر المقدسة، ومع ذلك فقد اتصل الوزير المغربي بزميله الوزير السعودي في هذه المواضيع لاسيما الازدحام بمنى وتأخر الحافلات".

إن الحاج كما هو معلوم ليس سائحا ذاهب للمتع والاصطياف في شواطئ أو جبال ما، يشترط كذا وكذا من وسائل الراحة والترفيه، وإذا لم يتوفر شرط الصبر والذي هو بالمناسبة من أساسيات شروطه حين قال البارئ عز وجل "لمن استطاع إليه سبيلا"، والاستطاعة هنا ليست مالية فحسب، كما يفسر ذلك العلماء، وإنما نفسية وبدنية أيضا...

إن أمر الاكتظاظ ليس بالأمر الطارئ، وحتى المساجد التي تقام فيه صلوات الجمعة هنا بالمغرب يقع بها اكتظاظ، هل نلوم الوزارة ثانية؟ فكيف والأمر بمشعر منى، حيث يجتمع كل حجاج العالم الإسلامي هناك والذي يصل إلى 2 مليون حاج؟

إن سياسة التهويل يضيف مصدرنا لن تردع الحجاج المغاربة المواسم المقبلة من الذهاب الى الحج، فالأمر أكبر من عوائق دنيوية قد تعترض المسلم هنا وهناك.

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شوف تيفي المغرب تدبير وزارة الأوقاف شعائر الحج 2018

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