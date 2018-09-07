بالصور.. دنيا باطمة وخا راجلها مريض ناشطة وكتصور ﻿

بعد ساعات من ظهوره بمقطع فيديو وهو يكشف عن إصابته بمرض خبيث، تفاعل آلاف النشطاء مع حالة المنتج البحريني ''محمد الترك''، وذلك من خلال تتبع الحساب الخاص لزوجته

"شوف تيفي"

بعد ساعات من ظهوره بمقطع فيديو وهو يكشف عن إصابته بمرض خبيث، تفاعل آلاف النشطاء مع حالة المنتج البحريني "محمد الترك"، وذلك من خلال تتبع الحساب الخاص لزوجته الفنانة المغربية "دنيا باطمة"، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم من طريقة تعامل الفنانة مع مرض زوجها، بعد أن عمدت إلى نشر مجموعة من الصور التي ظهرت بها سعيدة وهي ترتدي آخر "موديلات" القفاطين المغربية.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور باطمة الجديدة، حيث ذهب عدد منهم إلى الاعتقاد على عدم تأثرها بحالة زوجها البحريني، مؤكدين في الوقت نفسه أن ما يطلق عليه بـ "الجيش الباطماوي"، كان ينتظر هو الآخر من الفنانة المغربية، وضع تدوينات تعلن من خلالها تقديم المساندة إلى زوجها إلا أنها اختارت الظهور وهي تضع مساحيق التجميل وتعرض آخر صيحات "القفطان المغربي".

واستغل آخرون الفرصة للإشارة إلى أن عدم وضع باطمة لأي تدوينة أوصورة تعبر من خلالها عن تضامنها مع زوجها، قد يكون دليلا على توثر العلاقة بينهما بعد أن وجه اعتذاره لوالدته وابنته حلا الترك خلال إعلانه عن إصابته بالمرض الخبيث.

