هذا موعد محاكمة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش ﻿

حددت النيابة العامة بمدينة مراكش، تاريخ 10 شتنبر الجاري، كموعد لأولى جلسات محاكمة الفرنسي المتورط في واقعة إهانة العلم الوطني والتي أثارت ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو

"شوف تيفي"

حددت النيابة العامة بمدينة مراكش، تاريخ 10 شتنبر الجاري، كموعد لأولى جلسات محاكمة الفرنسي المتورط في واقعة إهانة العلم الوطني والتي أثارت ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو جد صادم.

وقررت النيابة العامة بعد الإطلاع على الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية، متابعة الأجنبي في حالة سراح بعد أدائه لكفالة مالية يصل قدرها ل 10 آلاف درهم.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت أن الشرطة القضائية بمدينة مراكش، أجرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب".