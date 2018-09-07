''أورنج'' تواكب الشباب المقاولين في الدورة الثامنة للمقاول الإجتماعي بإفريقيا والشرق الأوسط ﻿

قامت شركة أورنج في طبعتها الثامنة للمقاول الإجتماعي بإفريقيا والشرق الأوسط يومه الجمعة بمدينة الدارالبيضاء بإعطاء الفرصة للمقاولين الشباب بتقديم مشاريعهم أمام أنظار لجنة التحكيم.

شوف تيفي: ع. رموحي

قامت شركة أورنج في طبعتها الثامنة للمقاول الإجتماعي بإفريقيا والشرق الأوسط يومه الجمعة بمدينة الدارالبيضاء بإعطاء الفرصة للمقاولين الشباب بتقديم مشاريعهم أمام أنظار لجنة التحكيم.

وبعد تتبع لجنة التحكيم لمجموعة من المقاولين الشباب الذين عرضوا أفكار مشاريعهم، تم اختيار ثلاثة أفكار من بين أحد عشر مشروعا، بحيث جاء في المرتبة الأولى بمبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، صاحب مشروع إعادة تدوير وهيكلة القطع الإلكترونية الخاصة بالحواسيب لاستعمالها في أشياء أخرى، وصاحب المرتبة الثانية بمبلغ مالي قدره 70 ألف درهم جاء بمشروع اختراع منتوجات تساعد على الإستجابة للحاجيات الضرورية للإنسان بتوفير الطاقة وبأثمنة جد منخفضة، أما المرتبة الثالثة ب 40 ألف درهم جاءت بمشروع تثمين المنتوجات المحلية.

شركة أورنج بهذه الدورة الثامنة للمقاول الإجتماعي بإفريقيا والشرق الأوسط، فهي تواكب وتتابع حاملي الأفكار و المشاريع، لمدة تتراواح بين 6 إلى 12 شهرا، لمساعدتهم في الإشكاليات التي من الممكن أن يواجهوها في مسارهم المهني.