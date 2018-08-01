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البرازيل: مرشح اليمين المتطرف للرئاسة يتعرّض للطعن من ناشط يساري سابق

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 18:59 البرازيل: مرشح اليمين المتطرف للرئاسة يتعرّض للطعن من ناشط يساري سابق | بوليتيك
البرازيل: مرشح اليمين المتطرف للرئاسة يتعرّض للطعن من ناشط يساري سابق
تعرض ''جايير بولسونارو'' مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية البرازيلية للطعن أمس الخميس، وذلك خلال تجمع انتخابي جنوب شرق البلاد، ليخضع لعملية جراحية عاجلة.

 شوف تيفي

 تعرض "جايير بولسونارو" مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية البرازيلية للطعن أمس الخميس، وذلك خلال تجمع انتخابي جنوب شرق البلاد، ليخضع لعملية جراحية عاجلة.

وذكرت قناة "فرانس 24" الفرنسية، يومه الجمعة، أن الشرطة العسكرية قالت إن المشتبه به اعتُقل على الفور، وهو رجل يبلغ من العمر 40 عاما، فيما أفادت العديد من المواقع الإخبارية أنه مناضل سابق في حزب يساري ويرجح أنه قال "باسم الله".

وأضافت القناة أن ابن الضحية "فلافيو بولسونارو" قال في تغريدة على موقع "تويتر" : "لقد ثقب كبده ورئته وجزء من الأمعاء، وفقد دماء كثيرة. يبدو أن حالته استقرت الآن".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في البرازيل في 7 من أكتوبر المقبل.

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شوف تيفي المغر ب البرازيل طعنة مرشح بولسونارو

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