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نزار بركة يكشف عن اهتمامات الشباب المغربي في ملتقى الشباب الاستقلالي

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 18:54 نزار بركة يكشف عن اهتمامات الشباب المغربي في ملتقى الشباب الاستقلالي | بوليتيك
نزار بركة يكشف عن اهتمامات الشباب المغربي في ملتقى الشباب الاستقلالي
دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، اليوم الجمعة بجماعة الهرهرورة، إلى الاستثمار في الشباب المغربي، الذي يعد ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد، بغية كسب رهان التنمية.

شوف تيفي

 دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، اليوم الجمعة بجماعة الهرهرورة، إلى الاستثمار في الشباب المغربي، الذي يعد ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد، بغية كسب رهان التنمية.

وشدد نزار بركة خلال الملتقى الوطني للحوار التلاميذي المنظم من طرف المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، تحت شعار "كل الجهود للشباب...كل الجهود للمستقبل"، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، على ضرورة أجرأة سياسة عمومية مندمجة لصقل طاقات هذه الفئة التي تسترعي اهتمام الملك محمد السادس، وتحظى بعنايته الموصولة لغاية تحسين أحوالها، داعيا إلى بث الأمل في هذه الفئة، وتمنيعها من خطابات العدمية والتيئيس.

وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، وفقا لذات البلاغ، أن قضايا الشباب توجب تعاطيا شاملا من قبل كل القطاعات الحكومية، وليست حصرا على قطاع الشباب وحده، مشيرا إلى أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، دعا إلى التعبئة الشاملة لمواجهة إشكالية بطالة الشباب وحاملي الشهادات، وإطلاق مبادرات نوعية في مجال التشغيل.

واعتبر القيادي الاستقلالي، أنه يتعين مواكبة المدرسة، التي تضطلع بدور محوري في تأطير النشء ومساعدته على تحقيق التنمية في مختلف الأصعدة، حتى تسهم المؤسسة التربوية بالشكل الملموس في بلوغ الأهداف المتوخاة منها، مبديا أسفه لعدم انخراط الشباب في الأحزاب السياسية وفي النقابات.

ودعا بركة أيضا إلى دمقرطة الولوج إلى الثقافة عبر تعزيز إشاعة إنشاء المكتبات والمحترفات المسرحية بالمدارس والجامعات، بغية الاستفادة من طاقات الشباب الإبداعية.

وشكل اللقاء فرصة مواتية طرح من خلالها الشباب المشاركون أسئلة لاقت أجوبة من قبل الأمين العام لحزب الاستقلال، وهمت على الخصوص ضرورة الترافع على الشباب، وتجاوز الإكراهات التي تواجههم، خصوصا تكويناتهم أو في مساعيهم الرامية إلى إطلاق مبادراتهم الخاصة.

‫شوف تيفي

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