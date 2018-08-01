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جمعية فرنسية مغربية تدخل على الخط وتطالب بمحاكمة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

جمعية فرنسية مغربية تدخل على الخط وتطالب بمحاكمة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 18:33 جمعية فرنسية مغربية تدخل على الخط وتطالب بمحاكمة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني | بوليتيك
جمعية فرنسية مغربية تدخل على الخط وتطالب بمحاكمة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني
طالبت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية بمحاسبة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني، وترحيله من المغرب، حتى يكون عبرة لأي شخص يفكر في إهانة المغرب والمغاربة.

"شوف تيفي"

طالبت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية بمحاسبة الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني، وترحيله من المغرب، حتى يكون عبرة لأي شخص يفكر في إهانة المغرب والمغاربة.

وأكد يوسف الإدريسي رئيس الجمعية في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الجمعة، أن التصرف الصادر عن هذا الفرنسي غير مقبول، وعلى السلطات المغربية التعامل بحزم معه وذلك من خلال إصدار عقوبة حبسية في حقه قبل ترحيله خارج المغرب.

وأوضح رئيس الجمعية المذكورة والتي يتواجد مقرها بباريس، أن هذا الفرنسي لن يستطيع إهانة علم وطنه نظرا لعمله بالقوانين الفرنسية، ولهذا كان من المفروض عليه احترام العلم الوطني واعتباره خطا أحمرا لا يمكن المساس به كعلم وطنه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باريس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان باريس

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