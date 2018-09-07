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بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 17:52 بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم | ثقافة و فنون
بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم
بعد أسابيع من خروج العديد من التعليقات المسيئة للفنان فيصل عزيزي والتي تقول إنه مثلي جنسي، قام عزيزي بالتفاعل مرة أخرى عبر حسابه بالانستغرام من خلال نشر تدوينة مثيرة، وجه من خلالها انتقادات لاذعة

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من خروج العديد من التعليقات المسيئة للفنان فيصل عزيزي والتي تقول إنه مثلي جنسي، قام عزيزي بالتفاعل مرة أخرى عبر حسابه بالانستغرام من خلال نشر تدوينة مثيرة، وجه من خلالها انتقادات لاذعة لأصحاب هذه التعليقات.

وعبر الفنان فيصل عزيزي عن غضبه الشديد بسبب ما نشرته مجموعة من الصفحات والتي تورطت في الخروج بالعديد من المعطيات المغلوطة بخصوصه، داعيا أصحاب هذه الصفحات إلى الارتقاء وفهم كلامه بشكل صحيح.

وكتب عزيزي في تدوينته: "حقيقة تعبت من كل مرة فتحت فيها فمي على موضوع يبداو صفحات يبيعو و يشريو و جمعو الليكات و يزيدو يسبو فالعرض و يقولو عليا كلام ما منو حتى حاجة من الصح. اعبر عن فرحي او أعلن عن رفضي لمواضيع اجتماعية و إنسانية سوء فمجال الحريات، التربية او العقليات ... ديما كيمشيو لموضوع المثلية و يجلطوه فكل مكان.اتقوا الله ا عباد الله فلا احد يُحد من الخير و التقدم قدكم. ارتقوا الله يخليكم و اذا كاتجبدوا كلامي جبدوه فمختلف المواضيع.".

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المغرب شوف تيفي التعليقات الانستغرام التعليقات الليكات فيصل عزيزي

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