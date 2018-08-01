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مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 17:29 مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا | حوادث و حقوق
مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا
لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، عقب سقوطه من أعلى عمارة، توجد بشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، خلال فراره، عقب الاشتباه في سرقته لهاتف نقال.

"شوف تيفي"

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، عقب سقوطه من أعلى عمارة، توجد بشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، خلال فراره، عقب الاشتباه في سرقته لهاتف نقال.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن بعض التفاصيل، أن مجموعة من الأشخاص، قاموا بمطاردة الهالك حوالي الساعة الرابعة صباحا عقب سرقته لهاتف نقال، وخلال محاولته الفرار، سقط من الطابق السادس، وفارق الحياة على الفور.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، وفور علمها بالموضوع، حلت بعين المكان، لمعاينة جثة الهالك، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.

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المغرب شوف تيفي شارع محمد الخامس الدار البيضاء المصالح الأمنية

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