فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام سيدتين، بتصوير شابة قيل إنها متزوجة، تم ضبطها رفقة عشيقها متلبسة بالخيانة الزوجية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام سيدتين، بتصوير شابة قيل إنها متزوجة، تم ضبطها رفقة عشيقها متلبسة بالخيانة الزوجية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق، الشابة وهي تذرف الدموع، خلال قيام سيدتين من أسرتها بتوجيه اللوم لها عقب خيانتها لزوجها، قبل أن يدخل على الخط عشيقها والذي أكد على أنه قام بجلب مبلغ مالي لها حتى تتمكن من إجهاض حملها الغير شرعي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، مؤكدين أن هذه الزوجة لم تحترم العلاقة الشرعية بين زوجها، واختارت الخيانة ولهذا فإن قيام السيدتين بتصويرها أمر جيد حتى تكون عبرة لمن تفكر أو ترغب في طعن زوجها في شرفه.