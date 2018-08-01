 فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم | ثقافة و فنون

بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم

مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا | حوادث و حقوق

مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا

فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة

عاجل وبالصور..سائحة أجنبية قتلات شاب ضواحي الحسيمة وهربات | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..سائحة أجنبية قتلات شاب ضواحي الحسيمة وهربات

مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي صور+فيديو | حوادث و حقوق

مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي ''صور+فيديو''

في غياب التنظيم..سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يضربون عن العمل ببركان | مجتمع

في غياب التنظيم..سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يضربون عن العمل ببركان

توقيف عدد من المتشردين بإنزكان يكشف عن متورط في جريمة قتل منذ 2010 | حوادث و حقوق

توقيف عدد من المتشردين بإنزكان يكشف عن متورط في جريمة قتل منذ 2010

بعد فتاة الوشم..ربورطاج شوف تيفيعن 5 إخوة معاقين يعيشون بأعالي جبال أرغن يحركون عامل إقليم تارودانت | مجتمع

بعد فتاة الوشم..ربورطاج ''شوف تيفي''عن 5 إخوة معاقين يعيشون بأعالي جبال ''أرغن'' يحركون عامل إقليم

وسط غياب بنكيران..الرميد يحضر جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالبيضاء +صور | بوليتيك

وسط غياب بنكيران..الرميد يحضر جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالبيضاء +صور

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 16:55 فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام سيدتين، بتصوير شابة قيل إنها متزوجة، تم ضبطها رفقة عشيقها متلبسة بالخيانة الزوجية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة قيام سيدتين، بتصوير شابة قيل إنها متزوجة، تم ضبطها رفقة عشيقها متلبسة بالخيانة الزوجية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق، الشابة وهي تذرف الدموع، خلال قيام سيدتين من أسرتها بتوجيه اللوم لها عقب خيانتها لزوجها، قبل أن يدخل على الخط عشيقها والذي أكد على أنه قام بجلب مبلغ مالي لها حتى تتمكن من إجهاض حملها الغير شرعي.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، مؤكدين أن هذه الزوجة لم تحترم العلاقة الشرعية بين زوجها، واختارت الخيانة ولهذا فإن قيام السيدتين بتصويرها أمر جيد حتى تكون عبرة لمن تفكر أو ترغب في طعن زوجها في شرفه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي متزوجة حاملة الخيانة الزوجية الفيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا | حوادث و حقوق

مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا

عاجل وبالصور..سائحة أجنبية قتلات شاب ضواحي الحسيمة وهربات | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..سائحة أجنبية قتلات شاب ضواحي الحسيمة وهربات

مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي صور+فيديو | حوادث و حقوق

مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي ''صور+فيديو''

توقيف عدد من المتشردين بإنزكان يكشف عن متورط في جريمة قتل منذ 2010 | حوادث و حقوق

توقيف عدد من المتشردين بإنزكان يكشف عن متورط في جريمة قتل منذ 2010

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة وصول الشرطــة العلمية بحي مولاي رشيد بعد العثور على مواد كيماوية (فيديو) | بــووز
منذ 28 دقيقة

لحظة وصول الشرطــة العلمية بحي مولاي رشيد بعد العثور على مواد كيماوية (فيديو)

بعد العثور على مواد كيماوية بحي مولاي رشيد..تصريح مؤثر لوالدة القاصر اللي شدوه البوليس | بــووز

بعد العثور على مواد كيماوية بحي مولاي رشيد..تصريح مؤثر لوالدة القاصر اللي شدوه البوليس

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة | خارج البلاطو

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش | خارج البلاطو

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش

﻿

آخر المستجدات

بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم | ثقافة و فنون
منذ 47 دقيقة

بالصور..بسبب المثلية: الفنان المغربي فيصل عزيز طالع ليه الدم

مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا | حوادث و حقوق

مصرع شاب في ظروف غامضة بعد سقوطه من أعلى عمارة فكازا

فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..متزوجة حصلوها مع صاحبها ولقاوها حاملة

عاجل وبالصور..سائحة أجنبية قتلات شاب ضواحي الحسيمة وهربات | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..سائحة أجنبية قتلات شاب ضواحي الحسيمة وهربات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.