 مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي ''صور+فيديو'' ﻿
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مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي ''صور+فيديو''

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 15:40 مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي صور+فيديو | حوادث و حقوق
مواطنون بإنزكان يستيقظون على تهشيم عشرات السيارات ومطالب بالحد من العمل الإجرامي ''صور+فيديو''
تفاجأ عدد من المواطنين بمنطقة ''مسدورة'' بحي الجرف بإنزكان صباح اليوم الجمعة 07 شتنبر 2018 بإقدام شخص مجهول على تكسير وتهشيم زجاج سيارتهم المركونة بأحد المرابد الغير محروسة بالمنطقة.

شوف تيفي:إنزكان

تفاجأ عدد من المواطنين بمنطقة ''مسدورة'' بحي الجرف بإنزكان صباح اليوم الجمعة 07 شتنبر 2018 بإقدام شخص مجهول على تكسير وتهشيم زجاج سيارتهم المركونة بأحد المرابد الغير محروسة بالمنطقة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالمشتبه فيه استغل جنح الظلام، ليعبث بالواجهات الزجاجية لمجموعة من السيارات، حيث عمد إلى خدش صباغتها وتكسير الزجاج لحوالي 10 سيارة.

وأثار هذا الفعل موجة من الإستياء والإستنكار في نفوس أصحاب هذه السيارات، الذين شجبوا بشدة هذا الفعل الإجرامي، مطالبين من الجهات الأمنية توفير الأمن لهم، وحماية ممتلكاتهم من أصحاب السوابق العدلية والجانحين الذين عاتوا فسادا بالمنطقة.

هذا، وتم إخطار السلطات الأمنية بإنزكان بالواقعة، وحضرت لعين المكان، وجرى فتح تحقيق دقيق حول ظروف وملابسات وقوع الحادث، وذلك من أجل تحديد هوية الفاعل لتوقيفه وتقديمه للعدالة.

‫شوف تيفي

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