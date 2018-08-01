في غياب التنظيم..سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يضربون عن العمل ببركان ﻿

قررت جمعية مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة التوقف عن العمل بالعداد الآلي وخوض إضراب لتحقيق مطالب المهنيين الذين تضرروا من المنافسة غير المشروعة.

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قررت جمعية مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة التوقف عن العمل بالعداد الآلي وخوض إضراب لتحقيق مطالب المهنيين الذين تضرروا من المنافسة غير المشروعة.

وحسب ما ذكرته مجموعة من المصادر المحلية، فإن سائقي سيارات الأجرة احتجوا على شركة حافلات النقل الحضري التي لا تحترم خطها القانوني حسب أقوالهم ودفتر التحملات الذي ينظم عملها.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الإضراب جاء نتيجة اشتغال بعض سيارات الأجرة الكبيرة في المدارالحضري، الشيء الذي عجّل بمهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالتوقف عن العمل بالعدادات الإلكترونية .

وأمام هذا الأمر، يطالب مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة من الجهات المسؤولة التدخل لوضع استراتيجية تنظيمية للنقل بالمدينة ووضع دراسة دقيقة للعمل به.