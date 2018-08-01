توقيف عدد من المتشردين بإنزكان يكشف عن متورط في جريمة قتل منذ 2010 ﻿

أفادت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان أوقفت يومه الجمعة شخص يعيش حالة التشرد يشتبه في ارتكابه لجريمة قتل راحت ضحيتها سيدة طاعنة في السن بمنطقة سيدي بيبي إقليم

شوف تيفي:انزكان

أفادت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المصالح الأمنية بمدينة إنزكان أوقفت يومه الجمعة شخص يعيش حالة التشرد يشتبه في ارتكابه لجريمة قتل راحت ضحيتها سيدة طاعنة في السن بمنطقة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت بها سنة 2010.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فإيقاف المعني بالأمر البالغ من العمر 42 سنة جاء بعد دورية أمنية في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن انزكان، حيث تم توقيف 4 أشخاص متشردين للتأكد من هويتهم وبعد إجراء بحث معهم كانت المفاجأة صادمة، إثر اكتشاف العناصر الأمنية لشخص بينهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في جريمة قتل والدة زوجته باشتوكة غيت بها سنة 2010.

هذا وجرى التنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بانزكان، وأحيل المعني بالأمر على الجهة الطالبة للقيام بالمتعين في حقه وتقديمه على أنظار العدالة.