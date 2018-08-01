بعد فتاة الوشم..ربورطاج ''شوف تيفي''عن 5 إخوة معاقين يعيشون بأعالي جبال ''أرغن'' يحركون عامل إقليم تارودانت ﻿

بعد الربورطاج الذي قام طاقم ''شوف تيفي''، بإنجازه حول الحالة الإجتماعية التي يعيش في ظلها خمسة إخوة ''معاقين'' من أسرة واحدة بأعالي جبال تارودانت وبالضبط بمنطقة دوار ''إخرازن'' بقبيلة أرغن جماعة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

بعد الربورطاج الذي قام طاقم ''شوف تيفي''، بإنجازه حول الحالة الإجتماعية التي يعيش في ظلها خمسة إخوة ''معاقين'' من أسرة واحدة بأعالي جبال تارودانت وبالضبط بمنطقة دوار ''إخرازن'' بقبيلة أرغن جماعة ''توغمرت'' قام وفد رسمي يتقدمه عامل إقليم تارودانت ''الحسين أمزال'' زوال أمس الخميس بزيارة رسمية لعائلة ''الهاشمي'' التي تتكون من خمسة أفراد يعانون من عجز حركي كلي، منعهم من عيش حياتهم الطبيعية وجعلهم بمثابة عبئ ثقيل على عائلتهم.

ووقف عامل صاحب الجلالة على الحالة الإجتماعية القاسية التي يعيش في كنفها الإخوة الخمسة الذين خلقوا ضجة كبيرة بعدما سلطت قناة ''شوف تيفي'' الضوء على حياتهم اليومية وسط الفقر وقلة ذات اليد ووعورة المنطقة الجبلية التي يتواجدون فيها والمنسية وسط جبال ''أدرار أرغن'' حيث تنعدم أدنى شروط العيش الكريم، ووجهوا نداءا لكل المغاربة عبر القناة حيث لقي تفاعلا كبيرا وتضامنا منقطع النظير.

وسلم ''الحسين أمزال'' خلال زيارته لهؤلاء ''المعاقين'' هدايا وإعانات عينية ومواد غدائية، إضافة إلى تقديمه لوعد لعائلتهم بتخصيص كراسي متحركة لهم وتقديم حاجيات ضرورية تصون كرامتهم وتضمن عيشهم في ظروف حسنة، وكذا تمكينهم من بطاقات للتعريف الوطنية كحق من حقوقهم الدستورية.

وعلاقة بذات الموضوع تقاطرت عدد من المساعدات الخيرية والإعانات المادية على أسرة الإخوة الخمسة بشكل ملفث للنظر حيث تكفل لهم أحد المحسنين بأجرة شهرية مدى الحياة في بادرة استحسنها الكل.