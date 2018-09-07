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وسط غياب بنكيران..الرميد يحضر جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالبيضاء +صور

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 14:59 وسط غياب بنكيران..الرميد يحضر جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالبيضاء +صور | بوليتيك
وسط غياب بنكيران..الرميد يحضر جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالبيضاء +صور
تعرف مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، توافد بعض الشخصيات المعروفة من أجل حضور تشييع جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

''شوف تيفي''

تعرف مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، توافد بعض الشخصيات المعروفة من أجل حضور تشييع جنازة عم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والذي فارقت والدته الحياة قبل أيام، يعد من بين أبرز الحاضرين إلى جنازة عم سعد الدين العثماني.، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عبد الإله بنكيران والذي كان من المنتظر أن يكون حاضرا، غاب عن تشيع الجنازة.

وأكد ذات المصدر أن العديد من الأشخاص الحاضرين للجنازة، قدموا التعازي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولأفراد أسرته الصغيرة والكبيرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقبرة الغفران جنازة

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