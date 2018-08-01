 جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بأكثر من 39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ﻿
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جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بأكثر من 39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 14:41 جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بأكثر من 39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر | اقتصاد
جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا بأكثر من 39 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا ب39,7 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب بلغت 24,9 بالمائة و14,8بالمائة على

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا ب39,7 بالمائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب بلغت 24,9 بالمائة و14,8بالمائة على التوالي.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 أن مجموع مساهمات جهات فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش- آسفي، وسوس-ماسة، بلغ في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 41,5 بالمائة، بنسب ناهزت 11,8 بالمائة و11,4 بالمائة و11,2 بالمائة و7,1 بالمائة على التوالي.

وفيما يخص باقي الجهات، ذكرت المذكرة أن مساهمتها في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بلغت 18,7 بالمائة، مشيرة إلى أن مساهمة هذه الجهات تراوحت بين 0,6 بالمائة بجهة الداخلة-وادي الذهب و7 بالمائة بالجهة الشرقية.

وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، فقد تراجعت التفاوتات نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، لافتة إلى أن متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني بلغ 30.5 مليار درهم سنة 2016 مقابل 30,6 مليار درهم سنة 2015.

وارتباطا بنفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، أشارت الوثيقة أن ست جهات سجلت معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (16 ألف و974 درهم سنة 2016)، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (24 ألف و158 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (20 ألف و769 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (18 ألف و541 درهم) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (18 ألف و428 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (17 ألف و950 درهم) والجهة الشرقية (17 ألف و464 درهم). وسجل المصدر ذاته، أن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد بالنسبة لباقي الجهات، انتقلت من 11 ألف و890 درهم (درعة -تافيلالت) إلى 16 ألف و062درهم (فاس-مكناس)، مضيفة أنه، بذلك، انخفض تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد بشكل ملحوظ، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2905 درهم سنة 2015 إلى 2663 درهم سنة 2016.

من جهة أخرى، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، ارتفع سنة 2016 إلى 29 ألف و390 درهم، موضحة أن خمس جهات سجلت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (76 ألف و013 درهم )، وجهة الدارالبيضاء-سطات (46 ألف 088 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (42 ألف و721 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (34 ألف و826 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (32 ألف و301 درهم). وذكر المصدر ذاته، أن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بالنسبة للجهات المتبقية، تراوح بين 15 ألف و809 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت و28 ألف و447 درهم بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، مضيفا أن تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد عرف ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11 ألف و018 درهم سنة 2015 إلى 11 ألف و335 درهم سنة 2016.

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المغرب شوف تيفي المندوبية السامية للتخطيط الساقية الحمراء وادي الذهب الناتج الداخلي

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