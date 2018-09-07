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عاجل وبالصور..العثماني يحضر جنازة عمه بالبيضاء

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 14:16 عاجل وبالصور..العثماني يحضر جنازة عمه بالبيضاء | بوليتيك
عاجل وبالصور..العثماني يحضر جنازة عمه بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مسجد المصلى بعين الشق بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تواجدا أمنيا مكثفا، نظرا لحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لصلاة الجمعة، التي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مسجد المصلى بعين الشق بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تواجدا أمنيا مكثفا، نظرا لحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لصلاة الجمعة، التي ستعقبها صلاة الجنازة على عمه.

وأوضح المصدر ذاته أن جثمان عم سعد الدين العثماني من المنتظر أن يوارى الثرى مباشرة بعد صلاة الجنازة بمقبرة الغفران.

تجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني، نشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عبر من خلالها عن حزنه الشديد عقب وفاة عمه، وكشف عن عمق العلاقة بينهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد الدين العثماني الجنازة صلاة الجنازة مقبرة الشهداء

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