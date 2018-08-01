 رقعة الإنقلابات بالمجالس الجماعية تتسع بجهة سوس و14 عضو يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت ﻿
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رقعة الإنقلابات بالمجالس الجماعية تتسع بجهة سوس و14 عضو يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 13:58 رقعة الإنقلابات بالمجالس الجماعية تتسع بجهة سوس و14 عضو يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت | مجتمع
رقعة الإنقلابات بالمجالس الجماعية تتسع بجهة سوس و14 عضو يتحالفون للإطاحة برئيس جماعة بإقليم تارودانت
لازالت حركة التمرد والعصيان داخل المجالس الجماعية بجهة سوس ماسة مستمرة وتمتد لتشمل جماعات أخرى، فبعد جماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت جاء الدور على إقليم تارودانت وبالضبط بجماعة ''الخنافيف التي

شوف تيفي:تارودانت

لازالت حركة التمرد والعصيان داخل المجالس الجماعية بجهة سوس ماسة مستمرة وتمتد لتشمل جماعات أخرى، فبعد جماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت جاء الدور على إقليم تارودانت وبالضبط بجماعة ''الخنافيف التي تشهد تصاعد حدة الصراع بين الرئيس وحوالي 14 عضوا بسبب السياسة التذبيرية والقرارات المتخدة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالأعضاء المتمردون على الرئيس يستعدون لتقديم ملتمس يرمي للإطاحة برئيس الجماعة في أقرب الآجال، وذلك إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على أنه « بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي، 3/2، الاعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقدم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه ثلاثة أرباع الاعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة أو الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الادارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.

وينتمي الأعضاء الأربعة عشر المنشقين عن الرئيس إلى كل من حزب الاصالة والمعاصرة وهو نفس اللون السياسي للرئيس المغضوب عليه، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية، حيث ظل فقط 3 أعضاء من أصل 17 عضو المكونة للمجلس في صف الرئيس، وهو الأمر الذي أفقده الأغلبية ومهدد بنسب كبيرة لمغادرة كرسي الرئاسة.

وأضافت ذات المصادر، أن الأعضاء الغاضبون سيقدمون ملتمسا لإقالة رئيس الجماعة، وسيدرجون نقطة الإقالة في الدورة العادية للمجلس لشهر اكتوبر القادم.

هذا، ومن جانب آخر دخل عدد من رؤوساء الجماعات المحلية بجهة سوس في شك وريبة، بعدما أصبحت حركة الإنقلابات تظهر في عدد من الجماعات، وتتسع رقعة الغاضبين من السياسات التذبيرية للرؤوساء الجماعيين، فيما استنكر مجموعة من المتتابعين للشأن السياسي والمحلي استغلال بعض من أسماوهم ''أصحاب النوايا السيئة'' للمادة 70 للإطاحة برؤوس الجماعات، وما يتبعه من هدر للمصلحة العامة للمواطن، وطلبوا بإجراء تعديل في هذه المادة التي قد تنسف عدد من المجالس الجماعية بجهة سوس ماسة في قادم الأيام، وستحدث هزة إنقلابية بالمنطقة لم يسبق لها مثيل.

 

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شوف تيفي المغرب تارودانت الانقلابات المجالس الجماعية جماعة الخنافيف 14 عضو ملتمس الإقالة رئيس جماعة

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