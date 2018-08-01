خطير..أرملة بين الحياة والموت بعدما حاول شاب اغتصابها وشعل فيها العافية بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أرملة تبلغ من العمر 53 سنة، توجد في حالة خطيرة بقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، نتيجة إصابتها بحروق، عقب قيام شاب بإضرام النار بجسدها خلال مقاومتها له حتى لا يمارس عليها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن أرملة تبلغ من العمر 53 سنة، توجد في حالة خطيرة بقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط، نتيجة إصابتها بحروق، عقب قيام شاب بإضرام النار بجسدها خلال مقاومتها له حتى لا يمارس عليها شذوذه الجنسي.

وأوضح شقيق الضحية في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، أن الشاب البالغ من العمر 25 سنة، حاصر شقيقته، وقام بإدخالها بالقوة إلى محل أسرته الخاص ببيع الأدوات القديمة، وحاول اغتصابها وخلال مقاومتها له، أقدم على سكب كمية من مادة ''الدوليو'' بجسدها، قبل أن يعمد إلى إضرام النار بها.

وأكد المتحدث أن مصالح الأمن، فتحت تحقيقا في الموضوع لإيقاف الشاب الذي فر إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد هذا الفعل الإجرامي، مشددا في الوقت نفسه أن حالة شقيقته جد خطيرة.