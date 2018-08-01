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مربو الدواجن بالمغرب مهددون بالإفلاس | مجتمع

مربو الدواجن بالمغرب مهددون بالإفلاس

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

مربو الدواجن بالمغرب مهددون بالإفلاس

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 13:54 مربو الدواجن بالمغرب مهددون بالإفلاس | مجتمع
مربو الدواجن بالمغرب مهددون بالإفلاس
كشفت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، أن قطاع الدواجن بالمغرب، يعيش أزمة وخاصة خلال هذه السنة التي بات فيها المربي يتأرجح بين غلاء ''الفلوس'' والذي يصل سعره ما بين 4٫5 و 8 دراهم من جهة،

''شوف تيفي''

كشفت الجمعية المغربية لمربي الدواجن، أن قطاع الدواجن بالمغرب، يعيش أزمة وخاصة خلال هذه السنة التي بات فيها المربي يتأرجح بين غلاء ''الفلوس'' والذي يصل سعره ما بين 4٫5 و 8 دراهم من جهة، وتدني أسعار البيع في السوق والتي تتراوح ما بين 8٫50 و10٫50 في الضيعات من جهة أخرى، علما أن تكلفة الانتاج تصل في الحالة العادية إلى 11٫50 درهم، وبوجود مشاكل صحية وغير ذلك ترتفع إلى أكثر من ذلك.

وأوضحت الجمعية في بيان، توصلت به ''شوف تيفي'' أن مربو الدواجن، يتكبدون خسائر متتالية، تعرضه للإفلاس نتيجة إغراق السوق بعدد كبير من الكتاكيت والذي يفوق حاجيات سوق الاستهلاك الداخلي، معبرة عن استنكارها الشديد للمآل الخطير للقطاع في ظل صمت وتراجع الجهات الوصية عن واجبها في التدخل لإصلاح الوضع.

وأشارت الجميعة إلى أنها نددت في مراسلاتها وطالبت بعقد لقاءات من الجهات الوصية، إلا أنها لن تجد أذانا صاغية رغم الوعود التي قدمت من هذه الجهات مما ينذر بكارثة حقيقة بالنسبة للمربين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مري الدواجن الجهات الوصية الانتاج

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