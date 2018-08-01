مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب ﻿

يبلغ معدل الإنفاق اليومي بالنسبة للسائح الصيني الذي يزور المغرب على امتداد فترة إقامته السياحية في المملكة 2500 درهم يوميا.

''شوف تيفي''

يبلغ معدل الإنفاق اليومي بالنسبة للسائح الصيني الذي يزور المغرب على امتداد فترة إقامته السياحية في المملكة 2500 درهم يوميا.

وكشفت تقارير رسمية لوزارة السياحة أن الوافدين الصينيين، أكثر سخاء في الإنفاق بما نسبته 25 في المائة مقارنة مع باقي الزوار للبلاد ، أي أن معدل الإنفاق اليومي لباقي السياح الأجانب بالمغرب لا يتجاوز سقف 1800 درهم، وهو ما يجعل السائح الصيني يحتل المرتبة الأولى من ناحية الإنفاق مقارنة بباقي الجنسيات الأخرى التي تزور المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة ''شفشاون''، أصبحت في الآونة الأخيرة قبلة الآف السياح الحاملين لجنسيات دول آسيوية، وخاصة من دولة الصين الشعبية.