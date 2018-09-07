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بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 12:49 بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا | مجتمع
بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا
أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن تنظيم مبارة لتوظيف تقنيين من الدرجة الثالتة يومه 14 اكتوبر 2018 وحددت عدد المقاعد المتبارى بشأنها في 55 مقعد حسب التخصصات المشار إليها بالجدوال.

''شوف تيفي''

أعلنت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن تنظيم مبارة لتوظيف تقنيين من الدرجة الثالتة يومه 14 اكتوبر 2018 وحددت عدد المقاعد المتبارى بشأنها في 55 مقعد حسب التخصصات المشار إليها بالجدوال.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''أسبوعية المشعل'' في عددها الجديد أن الغريب في الأمر والذي أثار حفيظة المهنين، إدراج اختصاص التجارة الذي خصصت إليه 10 مقاعد من أصل 55 مقعد مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الفئة بمعنى آخر نسبة مقاعد تخصص التجارة حددت في 20 بالمئة فاقت المقاعد المخصصة لتخصص صيانة المعدات الطبية علما أن مؤشر توقف الآلات الطبية و البيوطبية يعتبر من أسوء مؤشرات الجودة حسب الاحصائيات بالمستشفيات العشر التابعة لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا حيث تظل أعطاب الآلات متعددة و متكررة التوقف لمدة زمنية طويلة تصل لعدة شهور أو أكثر مما يترجم المواعيد بعيدة الأمد بمعظم التخصصات ومختلف الفحوصات يكون ضحيتها المريض والعاملين الذين يكونون عرضة لشتى أنواع العنف من طرف المرضى والمرتفقين نتيجة سوء الخدمات الصحية وضعف جودتها.

وأكد المصدر ذاته أن وزير الصحة أنس الدكالي، عليه إيفاذ لجنة لتقييم التخصصات وعدد المقاعد المتبارى بشأنها وماهي المبررات المعتمدة مع تتبع عملية اجتياز المبارة وعملية التصحيح وإعلان النتائج من أجل الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص من أجل إنصاف المواطنين المغاربة فكم من متباري يذهب ضحية التلاعبات والفوضى و ربما وضعه الاجتماعي يكون جد قاسي من وضع المحظوظين والمنعم عليهم.

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المغرب شوف تيفي أسبوعية المشعل المستشفيات المواعيد الفوضى

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