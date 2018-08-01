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العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 12:01 العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن | بوليتيك
العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن
بعد عودته من الديار الصينية بتكليف من الملك محمد السادس، من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عددا من القيادات النقابية.

''شوف تيفي''

بعد عودته من الديار الصينية بتكليف من الملك محمد السادس، من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عددا من القيادات النقابية.

وحسب أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد، فإن مصدرا نقابيا مطلعا، كشف أن اجتماعا ساخنا ينتظر العثماني بالنقايات بعد فشل الحوار الأخير، الذي لم يتم خلاله التوصل إلى قرارات في صالح الطبقة الشغيلة وبالتالي ظلت المطالب معلقة إلى إشعار آخر.

وأكد مصدر الأسبوعية أن اللقاءات الأولى قد لا تخرج بشيء رسمي لكنها ستضع خارطة طريق حقيقية لفتح باب الحوار الجاد والتوصل إلى نتائج إيجابية في صالح الشغيلة المغربية، التي عانت وما تزال تعاني بسبب تعنت حكومي غير مفهوم، مضيفا أن العثماني سيلتقي بالاتحاد المغربي للشغل أولا، على أن يتم اللقاء مع باقي النقابات الأخرى كل واحدة على حدة من أجل وضع النقاط على الحروف بخصوص المطالب المشروعة للطبقة الشعبية.

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المغرب شوف تيفي العثماني النقابات خارطة الشغيلة

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