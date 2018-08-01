سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة ﻿

أعلنت الشركة البريطانية ''ساندو إنرجي'' عن إبرامها لشراكة نفطية جديدة مع المغرب تمتد لفترة ثماني سنوات، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان، حصلت من خلالها المجموعة البريطانية على رخصتين للتنقيب عن

''شوف تيفي''

أعلنت الشركة البريطانية ''ساندو إنرجي'' عن إبرامها لشراكة نفطية جديدة مع المغرب تمتد لفترة ثماني سنوات، وذلك بموجب اتفاقية وقعها الطرفان، حصلت من خلالها المجموعة البريطانية على رخصتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الشرقية للملكة، إذ يتعلق الأمر برخصتي تندرارة ومعتركة.

ووفق ما أوردته أسبوعية ''المشعل'' في عددها الصادر لهذا الأسبوع، فإن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ووزارتي الطاقة والاقتصاد والمالية، ستمكن شركة ''ساند إنرجي'' من استغلال هاتين الرخصتين حتى سنة 2026، كما ستغطي الرخصتان معا مساحة إجمالية قدرها 14٫500 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن تضم اتفاقية تندرار الكبرى الجديدة المناطق المشمولة بالاتفاقية التي أبرمت في أبريل 2013 من أجل حقل تندرارة ورخصة الاستطلاع لعام 2017 الخاصة بحقل معركته.

وأشارت الأسبوعية إلى أنه وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة، ستحتفظ ''ساوند إنرجي'' ب 47.5 في المائة من الرخصتين مقابل 27.5 في المائة لمجموعة شلومبركر و25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.