المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية ﻿

حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، رقم معاملات يصل إلى حوالي 26,6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط الذي استقر فيه رقم معاملات المجموعة

شوف تيفي

حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، رقم معاملات يصل إلى حوالي 26,6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط الذي استقر فيه رقم معاملات المجموعة في حدود 23,15 مليار درهم، وهو ما يؤشر على تحسن مبيعات OCP بحصة 15 في المائة ارتباطا بالفترة الزمنية المشار إليها.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن المجمع الشريف للفوسفاط، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن أسباب الإرتفاع الذي سجله رقم معاملات المجموعة، تعود بالأساس إلى مؤشر التحسن الذي ميز مبيعات الأسمدة والأسيد الفوسفوري، بنسب بلغت على التوالي 21 و 17 في المائة، مستفيدة في تحقيق هذا النمو، يبرز البلاغ الصحفي ذاته، من واقع ارتفاع الأسعار وتزايد الكميات المسوقة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن نفقات الإستثمار بلغت مع متم النصف الأول من سنة 2018، ما قيمته 5,14 مليار درهم، في الوقت الذي عرف فيه رقم معاملات المجموعة ارتفاعا بحصة 43 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، ليتجاوز سقف 16,8 مليار درهم، مقابل 11,7 مليار فقط خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

ويذكر أن الهامش الخام الذي حققه المكتب الشريف للفوسفاط خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ارتقى بدوره إلى سقف أعلى، ليبلغ 11,5 مليار درهم، مقابل 7,6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الفارط.

وأكد المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغه، أن النتائج المالية للمجموعة تأتي في سياق ظرفية دولية ملائمة، اتسمت بتحسن مستوى الطلب الدولي على الفوسفاط ومشتقاته خلال النصف الأول من السنة الجارية، وخصوصا في الفصل الثاني، مع حدوث ارتفاع في أسعار المواد الأولية من قبيل الكبريت، يبرز المصدر ذاته.

في هذا الصدد، قال مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن الحصيلة المالية التي حققتها هذه الأخيرة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، تتماشى مع انتظارات مسؤولي المجموعة، مبرزا أن النتائج الهامة التي تم تسجيلها خلال الفصل الثاني من هذه السنة، يعود الفضل فيها لملاءمة المناخ الإقتصادي مع طموحات المجموعة، إلى جانب أهمية شروط السوق التي كانت جيدة، تمكن معها المكتب الشريف للفوسفاط من بلوغ النتائج المالية المرجوة، يوضح التراب.