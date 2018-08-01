 المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎ | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب | مجتمع

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا | مجتمع

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن | بوليتيك

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة | اقتصاد

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية | اقتصاد

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية

تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017 | مجتمع

تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017

شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين | حوادث و حقوق

شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين

صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة | حوادث و حقوق

صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 11:43 المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية | اقتصاد
المجمع الشريف للفوسفاط يرفع مبيعاته بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية
حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، رقم معاملات يصل إلى حوالي 26,6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط الذي استقر فيه رقم معاملات المجموعة

شوف تيفي

حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، رقم معاملات يصل إلى حوالي 26,6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط الذي استقر فيه رقم معاملات المجموعة في حدود 23,15 مليار درهم، وهو ما يؤشر على تحسن مبيعات OCP بحصة 15 في المائة ارتباطا بالفترة الزمنية المشار إليها.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن المجمع الشريف للفوسفاط، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن أسباب الإرتفاع الذي سجله رقم معاملات المجموعة، تعود بالأساس إلى مؤشر التحسن الذي ميز مبيعات الأسمدة والأسيد الفوسفوري، بنسب بلغت على التوالي 21 و 17 في المائة، مستفيدة في تحقيق هذا النمو، يبرز البلاغ الصحفي ذاته، من واقع ارتفاع الأسعار وتزايد الكميات المسوقة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن نفقات الإستثمار بلغت مع متم النصف الأول من سنة 2018، ما قيمته 5,14 مليار درهم، في الوقت الذي عرف فيه رقم معاملات المجموعة ارتفاعا بحصة 43 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، ليتجاوز سقف 16,8 مليار درهم، مقابل 11,7 مليار فقط خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

ويذكر أن الهامش الخام الذي حققه المكتب الشريف للفوسفاط خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ارتقى بدوره إلى سقف أعلى، ليبلغ 11,5 مليار درهم، مقابل 7,6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الفارط.

وأكد المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغه، أن النتائج المالية للمجموعة تأتي في سياق ظرفية دولية ملائمة، اتسمت بتحسن مستوى الطلب الدولي على الفوسفاط ومشتقاته خلال النصف الأول من السنة الجارية، وخصوصا في الفصل الثاني، مع حدوث ارتفاع في أسعار المواد الأولية من قبيل الكبريت، يبرز المصدر ذاته.

في هذا الصدد، قال مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن الحصيلة المالية التي حققتها هذه الأخيرة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، تتماشى مع انتظارات مسؤولي المجموعة، مبرزا أن النتائج الهامة التي تم تسجيلها خلال الفصل الثاني من هذه السنة، يعود الفضل فيها لملاءمة المناخ الإقتصادي مع طموحات المجموعة، إلى جانب أهمية شروط السوق التي كانت جيدة، تمكن معها المكتب الشريف للفوسفاط من بلوغ النتائج المالية المرجوة، يوضح التراب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي. المغرب الفوسفاط التراب. ارتفاع المال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة | اقتصاد

سار للمغاربة..التنقيب عن النفط والغاز شرق المملكة

مجموعة CIH بنك تحقق نتائجا إيجابية في النصف الأول من سنة 2018 | اقتصاد

مجموعة CIH بنك تحقق نتائجا إيجابية في النصف الأول من سنة 2018

هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى | اقتصاد

هذا ما قاله رحو عن خلافته لبنشعبون على رأس البنك الشعبي وها علاش الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك ماخدماتش خلال عيد الأضحى

عاجل..هذا ما كشف عنه المدير العام لشركة سنطرال دانون بخصوص السعر الجديد للحليب | اقتصاد

عاجل..هذا ما كشف عنه المدير العام لشركة سنطرال دانون بخصوص السعر الجديد للحليب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

فيديو صادم من قلب مستشفى ابن رشد بالبيضاء يفضح وزارة الصحة

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش | خارج البلاطو

هذا هو مطعم الفرنسي المتورط في إهانة العلم الوطني بمراكش

ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية | نسولو الناس

ساكنة تطوان ترفض إدماج الدارجة بالكتب المدرسية

بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب | خارج البلاطو

بحضور شخصيات بارزة..بوزنيقة تحتضن مهرجان العنب

﻿

آخر المستجدات

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎ | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 32 دقيقة

كاريكاتير شوف تيفي : دفن التعليم‎

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب | مجتمع

مثير..شوفو شحال ديال الفلوس كيخسر السائح الصيني يوميا في المغرب

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا | مجتمع

بالصورة..التجارة تهيمن على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن | بوليتيك

العثماني يلتقي النقابات على إيقاع ساخن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.