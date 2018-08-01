 تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017 ﻿
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تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 11:11 تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017 | مجتمع
تراجع نسب العنف ضد النساء والأطفال بدائرة أكادير القضائية وتسجيل 572 حالة في سنة 2018/2017
كشفت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، باستئنافية أكادير، في لقاء لها يوم أمس الخميس عن تسجيل حوالي 572 حالة عنف ضد الأطفال والنساء، خلال السنة القضائية 2017 /2018، مسجلة تراجعا في حالات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال، باستئنافية أكادير، في لقاء لها يوم أمس الخميس عن تسجيل حوالي 572 حالة عنف ضد الأطفال والنساء، خلال السنة القضائية 2017 /2018، مسجلة تراجعا في حالات العنف مقارنة مع السنة الماضية.

وأكدت اللجنة في عرضها المقدم بهذا الخصوص أمام كل من الرئيس الأول للمحكمة ''عبد الله الجعفري'' والوكيل العام للملك ''عبد الكريم الشافعي'' وعدد من الحقوقيين ورجال القانون أنها استقبلت في خضم السنة القضائية المنصرمة إلى حدود 31 غشت الماضي حوالي 237 حالة من ضحايا العنف ضد النساء، و335 حالة من ضحايا العنف ضد الأطفال.

واعتبر عدد من المتدخلين في هذا اللقاء هذه الحصيلة جد مشجعة مقارنة مع السنوات الفارطة، وهو ما يعطي صورة ايجابية على العمل الجبار الذي تضطلع به كل مكونات خلية اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بضحايا العنف من النساء والأطفال، اعتمادا على تجسيد مقاربة تشاركية لقضايا العدالة، واستمرار سهر النيابة العامة على إرساء دعائم الحماية والتحسيس والسهر على التماسك الأسري.

ودعا المشاركون في هذا اللقاء الجميع إلى حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من التشرد وكل الأشكال التي تمس كرامتهم الإنسانية، مع ضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، الرامية لاتخاد العدالة مجراها الطبيعي في القضايا المتعلقة بالعنف بمختلف أنواعه.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير تراجع العنف ضد النساء والأطفال الدائرة القضائية تسجيل 572 حالة

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