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شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 10:44 شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين | حوادث و حقوق
شاب ينهي حياته بتيفلت بعد شرب ليترين من البنزين
اهتزت مدينة تيفلت أمس الخميس، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في انتحار شاب في عمر الزهور بطريقة بشعة، داخل منزل أسرته من خلال شرب كمية مهمة من ''البنزين'' .

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة تيفلت أمس الخميس، على وقع خبر مؤلم، يتمثل في انتحار شاب في عمر الزهور بطريقة بشعة، داخل منزل أسرته من خلال شرب كمية مهمة من ''البنزين'' .

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، يعمل في مجال البناء، أقدم على شرب لترين من البنزين، ليتم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية إلا أنه فارق الحياة داخل مستعجلات مستشفى ابن سينا بالرباط.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، فتحت تحقيقا للكشف عن الأسباب التي دفعت هذا الشاب إلى الانتحار.

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