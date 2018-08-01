صادم..مراهق غتاصب طفل من الدبر وخلاه كلو دميات ضواحي قلعة السراغنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، ستحيل صباح يومه الجمعة، مراهقا يبلغ من العمر 16 سنة على الوكيل العام باستئنافية مراكش، للاشتباه في اغتصابه لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، ستحيل صباح يومه الجمعة، مراهقا يبلغ من العمر 16 سنة على الوكيل العام باستئنافية مراكش، للاشتباه في اغتصابه لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الواقعة أن المراهق، استدرج الطفل إلى حقل زيتون يوجد بحي النواجي بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، قبل أن يقدم على اغتصابه من الدبر، مشيرا إلى أن والدة الضحية، عثرت عليه داخل داخل الحقل وهو عاجز عن الحركة نتيجة إصابته بجروح على مستوى الدبر.

وأكد ذات المصدر أن والدة الضحية، تقدمت بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع، وأوقفت المراهق الذي تورط سابقا في اغتصاب أطفال آخرين من الحي المذكور.