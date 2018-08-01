أمطار وزخارت رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات رعدية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

كما ستهم سحب غير مستقرة الواجهة المتوسطية. عدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى غربية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و30 درجة بجنوب وشرق المملكة، وما بين 18 و 22 درجة بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و42 درجة بجنوب وشرق المملكة، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول الغربية للأطلس ووديان ملوية والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.