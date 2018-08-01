لص يلقى بنفسه من عمارة سكنية بالجديدة بعدما باءت عملية السرقة بالفشل ﻿

أقدم شخصان على محاولة السرقة مساء يوم أمس الأربعاء بسيدي بوزيد بالجديدة، إلا أن عمليتهما باءت بالفشل.

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أقدم شخصان على محاولة السرقة مساء يوم أمس الأربعاء بسيدي بوزيد بالجديدة، إلا أن عمليتهما باءت بالفشل.

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت مصادر محلية، أنه وبعد افتضاح أمرهما بمحاولة السرقة، عمد أحد اللصوص الصعود إلى سطح إحدى العمارات ليلوذ بالفرار حيث قرر الإلقاء بنفسه من الطابق الخامس إلا أنه تعرض لجروح خطيرة نتيجة قوة الارتطام.

وأضافت ذات المصادر، أن السارق الذي كان في حالة غير طبيعية سقط مُدرجا في دمائه ، بينما لاذ صديقه بالفرار إلى وجهة مجهولة.

ومن جهتها، حلت بعين المكان المصالح الأمنية مرفوقة بالوقاية المدنية حيث تم نقل السارق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما تم فتح تحقيق في ظروف محاولة السرقة.