السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها ﻿

أعطى سفير اليابان المعتمد لدى المملكة المغربية ''تاكو جيها ناتاني''، زوال أمس الأربعاء، الانطلاقة لإنجاز مشروعين هامين بأعالي جبال اشتوكة أيت بها واللذين يرميان إلى فك الحصار والعزلة عن مجموعة من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطى سفير اليابان المعتمد لدى المملكة المغربية ''تاكو جيها ناتاني''، زوال أمس الأربعاء، الانطلاقة لإنجاز مشروعين هامين بأعالي جبال اشتوكة أيت بها واللذين يرميان إلى فك الحصار والعزلة عن مجموعة من الدواوير بالدائرة الجبلية للإقليم في إطار شراكة جمعيات للمجتمع المدني والجماعات الترابية وسفارة اليابان بالمغرب.

وتهم المشاريع التي أشرف عليها السفير الياباني تزويد دوار ''إلكميس'' بالجماعة الترابية تاركا نتوشكا بالماء الصالح للشرب في إطار هبة مقدمة من طرف الحكومة اليابانية بلغت قيمتها المالية حوالي 762.906 درهم.

وسيمكن هذا المشروع من تزويد ما يقارب عن 1400 نسمة بالماء الشروب بعدما كانت الساكنة تعيش الويلات جراء الجفاف الذي يضرب المنطقة وما يخلفه من نذرة المياه وجفاف الآبار، الشيء الذي تضطر معه الساكنة إلى الانتقال لمناطق أخرى لجلب هذه المادة الحيوية، ولقطع مسافات تصل لأميال في بعض الأحيان.

وهذا المشروع سيخفف من انعكاسات الجفاف على المنطقة وسيعطي آمالا جديدة لبقاء عدد من السكان بقراهم بعدما هجر الكثيرون صوب المدن جراء مشكل الجفاف، ويشمل هذا المشروع بناء خزان مائي بطاقة استيعابية تصل لـ 50 مترا مكعبا، وتجهيز محطة ضخ ومسار بـ 3000 متر وأعمال متعلقة به، لتحسين ولوج الساكنة للماء الصالح للشرب.

ومن جهة ثانية، تم إعطاء الانطلاقة للبدء بتهيئة المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 1011 ودوار ''المنيزل'' عبر دوار ''أفود''، بالجماعة الترابية ''سيدي عبد الله البوشواري''، ويهم تعبيد مسافة تقدر ب 2700 متر، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1364688.00 درهما، ساهمت فيها السفارة اليابانية بحوالي 770197 درهما، فيما تم تمويل الباقي من طرف جمعية ''إمازالن الخير'' والجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري.

ويهدف المشروع إلى فك العزلة عن حوالي 8 دواوير قروية، تبلغ الكثافة السكانية بهم 2550 نسمة، وربطهم بالعالم الخارجي، وإرساء لبنة التنمية الحقيقية بالعالم القروي وفقا للتوجهات السامية للملك محمد السادس وتحسين ظروف عيشهم.

واستحسنت الساكنة المحلية بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة أيت بها هذه المشاريع التنموية، معربة عن فرحتها وامتنانها بهذه المبادرة التي ستخلق دينامية وحيوية كبيرة بالمنطقة، وستحسن بشمل كبير في ظروف عيشهم، خاصة من جانب الماء الصالح للشرب الذي كان يقض مضجعهم لسنوات عديدة، وأدى بعدد من السكان الأصليين لمغادرة المنطقة والهجرة.

ومن جانبه أكد السفير الياباني، أن هذه المشاريع ما هي إلا ثمرة للتعاون الوثيق بين المملكة المغربية واليابان، والتي تهدف إلى توطيد العلاقات الودية بين البلدين، مؤكدا أن الحكومة اليابانية ساهمت في تمويل عدد من المشاريع الموجهة للعالم القروي بالمغرب، ومن بينها 31 مشروعا بإقليم اشتوكة أيت بها.