المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية ﻿

أصدرت المحكمة العليا في الهند قرارا بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية، وهو ما يعد تطورا جديدا في قضية لها أبعادها في هذا البلد، إذ أن المحكمة العليا ذاتها كانت قد أصدرت حكما في ديسمبر عام 2013، ألغت

شوف تيفي وكالات

أصدرت المحكمة العليا في الهند قرارا بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية، وهو ما يعد تطورا جديدا في قضية لها أبعادها في هذا البلد، إذ أن المحكمة العليا ذاتها كانت قد أصدرت حكما في ديسمبر عام 2013، ألغت بموجبه قرارا أصدرته محكمة أدنى منها عام 2009، قضى بعدم تجريم المثلية الجنسية.

وبمجرد إلغاء القانون، خرجت مظاهرة في العاصمة الهندية نيودلهي، احتجاجا على تجريم المثلية الجنسية، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لقرار المحكمة العليا.

يذكر أن المادة 377 من القانون الجنائي الهندي، والتي تعود إلى فترة الاستعمار البريطاني للهند في القرن التاسع عشر، تحظر''الجنس المخالف للطبيعة''.