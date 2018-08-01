انطلاق فعاليات مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي ﻿

انطلقت، اليوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية ، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، الذي تنظمه فرقة ''فضاء تافوكت للإبداع'' إلى غاية 10 شتنبر الجاري .

شوف تيفي و.م.ع

انطلقت، اليوم الخميس بالعاصمة الاقتصادية ، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، الذي تنظمه فرقة ''فضاء تافوكت للإبداع'' إلى غاية 10 شتنبر الجاري .

هذه التظاهرة، التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات وبتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال، ستعرف تنظيم الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف المسرح برسم موسم 2017، التي تأهلت لها أربع فرق مسرحية من مختلف المدن المغربية .

وأكد مدير المهرجان محمد العزيز ، أن هذه الدورة تشكل فرصة للتلاقي وتبادل التجارب بين مختلف الفرق المسرحية الأمازيغية المغربية،لإعطاء دفعة جديدة للمسرح الأمازيغي الحديث على خارطة المسرح المغربي.

وأضاف المتحدث أن ما يميز المهرجان، تخصيصه لعروض مسرحية لفائدة الأطفال.

وفي الشق العلمي، يتضمن البرنامج تنظيم ندوتين علميتين، الأولى تحمل عنوان ''المسرح الأمازيغي المغربي.. واقع الممارسة وأفق تطويرها''، أما الندوة الثانية فتحمل عنوان ''اللغة والهوية في المسرح الأمازيغي''، علاوة على ورشتين تكوينيتين يؤطرهما باحثون في الفن الدرامي.