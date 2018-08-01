خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم تقوية الدوائر الأمنية بسلا والرفع من عددها الاثنين إلى أربع لتحقيق التغطية الأمنية الكافية للمدينة المليونية .

شـــوف تيفي:



علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم تقوية الدوائر الأمنية بسلا والرفع من عددها الاثنين إلى أربع لتحقيق التغطية الأمنية الكافية للمدينة المليونية .



وحسب المصدر ذاته فإن سلا ستصبح بأربع دوائر وهي دائرة سلا الجديدة ، ودائرة سلا المدينة ، ودائرة العيايدة ، ودائرة سيدي موسى .



تكاثر الاجرام من اعتداءات جسدية وسرقة وتهديدات بالقتل خاصة في بعض النقط السوداء سبب جوهري وراء قرار المديرية العامة للأمن الوطني بالرفع من عدد الدوائر الأمنية بسلا لاستباق وقوع الجريمة والتصدي لها بالسرعة الفعالة ، ولخلق انسجام بين التقطيع الترابيلمصالح الأمن والتقسيم الاداري للمدينة .