 خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مركز تفكير هندي.. المغرب ملاذ للسلام والاستقرار في إفريقيا | ثقافة و فنون

مركز تفكير هندي.. المغرب ملاذ للسلام والاستقرار في إفريقيا

السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها | بوليتيك

السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها

المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية | دولي

المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية

انطلاق فعاليات مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي | ثقافة و فنون

انطلاق فعاليات مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي

خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة | بوليتيك

خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة

الرئيس اللبناني يعين زياد عطا الله سفيرا للبنان لدى المغرب | بوليتيك

الرئيس اللبناني يعين زياد عطا الله سفيرا للبنان لدى المغرب

هـــام للمغاربة..مشروع سكني جديد لمحاربة الفقــر | مجتمع

هـــام للمغاربة..مشروع سكني جديد لمحاربة الفقــر

من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية | بوليتيك

من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة | دولي

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 03:26 خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة | بوليتيك
خاص : أربــع دوائر أمنية بسلا للحد من الجريمة
علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم تقوية الدوائر الأمنية بسلا والرفع من عددها الاثنين إلى أربع لتحقيق التغطية الأمنية الكافية للمدينة المليونية .

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتزم تقوية الدوائر الأمنية بسلا والرفع من عددها الاثنين إلى أربع لتحقيق التغطية الأمنية الكافية للمدينة المليونية .

وحسب المصدر ذاته فإن سلا ستصبح بأربع دوائر وهي دائرة سلا الجديدة ، ودائرة سلا المدينة ، ودائرة العيايدة ، ودائرة سيدي موسى .

تكاثر الاجرام من اعتداءات جسدية وسرقة وتهديدات بالقتل خاصة في بعض النقط السوداء سبب جوهري وراء قرار المديرية العامة للأمن الوطني بالرفع من عدد الدوائر الأمنية بسلا لاستباق وقوع الجريمة والتصدي لها بالسرعة الفعالة ، ولخلق انسجام بين التقطيع الترابيلمصالح الأمن والتقسيم الاداري للمدينة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب سلا إجرام تعزيز مديرية الحموشي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها | بوليتيك

السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها

الرئيس اللبناني يعين زياد عطا الله سفيرا للبنان لدى المغرب | بوليتيك

الرئيس اللبناني يعين زياد عطا الله سفيرا للبنان لدى المغرب

من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية | بوليتيك

من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية

الحكومة تصادق على قانون لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير | بوليتيك

الحكومة تصادق على قانون لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة | خبر اليوم
منذ 2 ساعات

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة

حصري و بالفيديو..شاهد أول ما قالته أفيلال بعد إعفائها من حكومة العثماني بقرار ملكي | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..شاهد أول ما قالته أفيلال بعد إعفائها من حكومة العثماني بقرار ملكي

إغلاق مؤسسة تعليمية بمديونة دون إخبار آباء التلاميذ | خارج البلاطو

إغلاق مؤسسة تعليمية بمديونة دون إخبار آباء التلاميذ

بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي | روبورتاج

بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي

﻿

آخر المستجدات

مركز تفكير هندي.. المغرب ملاذ للسلام والاستقرار في إفريقيا | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

مركز تفكير هندي.. المغرب ملاذ للسلام والاستقرار في إفريقيا

السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها | بوليتيك

السفير الياباني بالمغرب يشرف على عدة مشاريع تنموية بإقليم اشتوكة أيت بها

المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية | دولي

المحكمة العليا الهندية تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية

انطلاق فعاليات مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي | ثقافة و فنون

انطلاق فعاليات مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.