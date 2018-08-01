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هـــام للمغاربة..مشروع سكني جديد لمحاربة الفقــر

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 03:04 هـــام للمغاربة..مشروع سكني جديد لمحاربة الفقــر | مجتمع
هـــام للمغاربة..مشروع سكني جديد لمحاربة الفقــر
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخميس، عن خارطة طريق جديدة للنهوض بقطاع الإسكان، تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، المزمع عقده

شوف تيفي

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الخميس، عن خارطة طريق جديدة للنهوض بقطاع الإسكان، تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، المزمع عقده يوم فاتح أكتوبر 2018 برئاسة رئيس الحكومة.

وأوضح عبد الأحد الفاسي، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي، أن خارطة الطريق المذكورة، رسمت توجهات من شأنها النهوض بالقطاع، من خلال اعتماد مقاربات محلية لبرمجة عرض سكني ملائم وذي جودة، يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة. وكذا تحسين مناخ الاستثمار في القطاع من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ولتقليص العجز في قطاع الإسكان، سيتم اتخاذ تدابير لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة للإنعاش العقاري، فضلاً عن أشكال السكن التشاركي والتعاوني، وأيضا ضرورة تحسين ظروف عيش وسكن ساكنة الوسط القروي.

و شدد الوزير بالمقابل، على تطوير مقاربات جديدة، من شأنها تجويد برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط.

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