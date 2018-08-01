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من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 02:56 من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية | بوليتيك
من أولويات حكومة العثماني.. إطلاق إجراءات اجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية
أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مساء الخميس 6 شتنبر 2018 بالرباط، أن الحكومة ستعمل على إطلاق حزمة من الإجراءات

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أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مساء الخميس 6 شتنبر 2018 بالرباط، أن الحكومة ستعمل على إطلاق حزمة من الإجراءات الاجتماعية لدعم الفئات الهشة والفقيرة وتعزيز القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وقال الوزير، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن أولويات الحكومة، في سياق الدخول السياسي والاجتماعي، تقوم على محاور محددة ضمنها دعم القدرة الشرائية، ودعم الحماية الاجتماعية، حيث تمت بلورة برامج طموحة على مستوى التعليم والصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأيضا على مستوى الحوار الاجتماعي.

وفي إشارة منه إلى التخفيض الذي قامت به شركة الحليب الفرنسية ''سنطرال''، من جانب آخر، قال الوزير'' كل مبادرة تصدر عن أي شركة على مستوى القطاع الخاص تؤدي إلى دعم القدرة الشرائية لا يمكن إلا أن ننظر إليها إلا بشكل ايجابي”.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أبرز الوزير أنه يعتبر من أولويات الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية، لمواجهة إشكالية بطالة الشباب وحاملي الشهادات وإطلاق مبادرات نوعية وجريئة في مجال التشغيل، وهو الأمر الذي انعكس على مستوى مشروع القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي والإطار القانوني باللاتمركز الإداري

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