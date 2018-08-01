بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة ﻿

دعا أكبر تنظيم لرجال المال والأعمال بالجزائر، أمس الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة بداية العام المقبل.

شوف تيفي وكالات

دعا أكبر تنظيم لرجال المال والأعمال بالجزائر، أمس الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة بداية العام المقبل.

ودعا بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية ، الرئيس بوتفليقة، ''إلى الاستمرار في الحكم بالترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2019... بالنظر إلى وطنيته وتضحياته من أجل الجزائر''، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول اليوم الخميس.

و كانت عدة أحزاب ومنظمات موالية قد وجهت دعوات لبوتفليقة، من أجل الترشح لولاية خامسة، والتي ستجرى في أبريل المقبل.

وصدرت هذه الدعوات من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والاتحاد العام للعمال وأحزاب صغيرة، إلى جانب قيادات في الزوايا وتنظيمات لطلاب الجامعات.

أما الرئيس المعني بالترشيح،بوتفليقة، فلم يعلن لحد الساعة عن موقفه من الترشح أوعدمه، باستثناء التغييرات المحدثة مؤخرا في صفوف الجيش والأمن.