 بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة | دولي

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

برافو.. رجال الحموشي يلقون القبض على مجرم خطير بالعيون مبحوث عنه وطنيا ومحليا‎ | مجتمع

برافو.. رجال الحموشي يلقون القبض على مجرم خطير بالعيون مبحوث عنه وطنيا ومحليا‎

عاجل..إيقاف أربعة أشخاص بينهم قاصر بعد العثور على مواد قابلة للانفجار بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف أربعة أشخاص بينهم قاصر بعد العثور على مواد قابلة للانفجار بالبيضاء

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إمنتانوت بتهمة تعنيف ممرضة | مجتمع

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إمنتانوت بتهمة تعنيف ممرضة

حادثة سير مميتة بضواحي مدينة وجدة | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة بضواحي مدينة وجدة

تركيا تعتزم إعادة فتح سفارة لدى البارغواي بعد قرار نقلها من القدس إلى تل أبيب | دولي

تركيا تعتزم إعادة فتح سفارة لدى البارغواي بعد قرار نقلها من القدس إلى تل أبيب

الناظور:توقيف شخصين من دول جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة | حوادث و حقوق

الناظور:توقيف شخصين من دول جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة

فضيحة وبالصور.. برك مائية تُغرق الحي الصناعي بالداخلة والبلدية خارج التغطية | مجتمع

فضيحة وبالصور.. برك مائية تُغرق الحي الصناعي بالداخلة والبلدية خارج التغطية

الدارالبيضاء تحتضن الدورة الـ 24 لمؤتمر الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكيميائية | مجتمع

الدارالبيضاء تحتضن الدورة الـ 24 لمؤتمر الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الكيميائية

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 02:42 بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة | دولي
بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة
دعا أكبر تنظيم لرجال المال والأعمال بالجزائر، أمس الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة بداية العام المقبل.

شوف تيفي وكالات

دعا أكبر تنظيم لرجال المال والأعمال بالجزائر، أمس الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة بداية العام المقبل.

ودعا بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية ، الرئيس بوتفليقة، ''إلى الاستمرار في الحكم بالترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2019... بالنظر إلى وطنيته وتضحياته من أجل الجزائر''، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول اليوم الخميس.

و كانت عدة أحزاب ومنظمات موالية قد وجهت دعوات لبوتفليقة، من أجل الترشح لولاية خامسة، والتي ستجرى في أبريل المقبل.

وصدرت هذه الدعوات من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والاتحاد العام للعمال وأحزاب صغيرة، إلى جانب قيادات في الزوايا وتنظيمات لطلاب الجامعات.

أما الرئيس المعني بالترشيح،بوتفليقة، فلم يعلن لحد الساعة عن موقفه من الترشح أوعدمه، باستثناء التغييرات المحدثة مؤخرا في صفوف الجيش والأمن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الجزائر بوتفليقة انتخابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تركيا تعتزم إعادة فتح سفارة لدى البارغواي بعد قرار نقلها من القدس إلى تل أبيب | دولي

تركيا تعتزم إعادة فتح سفارة لدى البارغواي بعد قرار نقلها من القدس إلى تل أبيب

ترامب يقر بصعوبة إحلال سلام بين إسرائيل وفلسطين | دولي

ترامب يقر بصعوبة إحلال سلام بين إسرائيل وفلسطين

فضائح جنسية تُلاحق الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو | دولي

فضائح جنسية تُلاحق الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو

عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة | دولي

عـــاجل: مسلح يقتل 3 أشخاص في بنك بمدينة سينسيناتي الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة | خبر اليوم
منذ 24 دقيقة

خــبر اليوم..لحظة تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة

حصري و بالفيديو..شاهد أول ما قالته أفيلال بعد إعفائها من حكومة العثماني بقرار ملكي | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..شاهد أول ما قالته أفيلال بعد إعفائها من حكومة العثماني بقرار ملكي

إغلاق مؤسسة تعليمية بمديونة دون إخبار آباء التلاميذ | خارج البلاطو

إغلاق مؤسسة تعليمية بمديونة دون إخبار آباء التلاميذ

بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي | روبورتاج

بنك الـCIH يختتم النصف الأول من سنة 2018 على وقع إيجابي

﻿

آخر المستجدات

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة | دولي
منذ 13 دقيقة

بعد السياسيين رجال الأعمال بالجزائر يدعون بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة

برافو.. رجال الحموشي يلقون القبض على مجرم خطير بالعيون مبحوث عنه وطنيا ومحليا‎ | مجتمع

برافو.. رجال الحموشي يلقون القبض على مجرم خطير بالعيون مبحوث عنه وطنيا ومحليا‎

عاجل..إيقاف أربعة أشخاص بينهم قاصر بعد العثور على مواد قابلة للانفجار بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..إيقاف أربعة أشخاص بينهم قاصر بعد العثور على مواد قابلة للانفجار بالبيضاء

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إمنتانوت بتهمة تعنيف ممرضة | مجتمع

إحالة شاب عشريني على ابتدائية إمنتانوت بتهمة تعنيف ممرضة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.