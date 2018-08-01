برافو.. رجال الحموشي يلقون القبض على مجرم خطير بالعيون مبحوث عنه وطنيا ومحليا‎ ﻿

تمكنت عناصر مفوضية شرطة المرسى، الخميس، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيدين الوطني والمحلي بموجب سبع مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية متعددة تتعلق بالسرقة مع الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والاتجار

شوف تيڤي: العيون

تمكنت عناصر مفوضية شرطة المرسى، الخميس، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيدين الوطني والمحلي بموجب سبع مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية متعددة تتعلق بالسرقة مع الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، والاتجار في مخدر الشيرا، ومحاولة الإيذاء العمدي بواسطة سيارة ذات الدفع الرباعي موضوع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' فقد تمت عملية الإيقاف مباشرة بعدما ارتكب المعني حادثة سير تلقائية على مستوى شارع النهضة بمدينة المرسى، نتيجة قيادته سيارة ذات الدفع الرباعي مشكوك فيها وهو في حالة سكر وبرفقته شخص آخر.



التفتيش الذي أجري بداخل السيارة أسفر عن حجز أربعة أسلحة بيضاء إثنين منها على شكل سيف تقليدي الصنع والآخرين عبارة عن سكينين كبيري الحجم، بالإضافة إلى ما يقارب الكيلوغرام ونصف من مسحوق التبغ، وكيلوغرامين من مادة الكيف، 60 غراما من مخدر الشيرا، قرصين مهلوسين نوع فاليوم، مطرقة وأداة حديدية خاصة بالقلع، وكذا صفيحتي سيارة.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار المجهوذات المبدولة من طرف المصالح الأمنية على مستوى ولاية أمن العيون، من أجل الحد من الجريمة والاتجار في المخدرات.

وبأمر من النيابتين العامتين بحسب نوع القضايا المتورط فيها، تم إخضاع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.