عاجل..إيقاف أربعة أشخاص بينهم قاصر بعد العثور على مواد قابلة للانفجار بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد الموقوفين يومه الجمعة، على خلفية العثور على مواد قابلة للانفجار بحي مولاي رشيد بالبيضاء، بلغ أربعة أشخاص، ويتعلق الأمر بزوج وزوجته وشابة وطفل يبلغ من العمر 15

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد الموقوفين يومه الجمعة، على خلفية العثور على مواد قابلة للانفجار بحي مولاي رشيد بالبيضاء، بلغ أربعة أشخاص، ويتعلق الأمر بزوج وزوجته وشابة وطفل يبلغ من العمر 15 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن المواد الخطيرة التي عثر عليها من طرف المصالح الأمنية لدى الموقوفين، تمت سرقتها من داخل كلية العلوم بمدينة القنيطرة.

وأكد ذات المصدر أن حي مولاي رشيد وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، يعرف استنفارا أمنيا، نظرا لتواجد العديد من الفرق الأمنية التي تقوم بالأبحاث والتحريات، مشددا في الوقت نفسه إلى أن عدد الموقوفين من المحتمل أن يرتفع بعد الاستماع للزوجين والشابة والقاصر.