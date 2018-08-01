إحالة شاب عشريني على ابتدائية إمنتانوت بتهمة تعنيف ممرضة ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة ''سيدي المختار'' بإقليم شيشاوة أحالت صباح اليوم على أنظار وكيل الملك بابتدائية ''امنتانوت'' شابا عشرينيا للاشتباه بتورطه في عملية اعتداء

شوف تيفي:امنتانوت

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة ''سيدي المختار'' بإقليم شيشاوة أحالت صباح اليوم على أنظار وكيل الملك بابتدائية ''امنتانوت'' شابا عشرينيا للاشتباه بتورطه في عملية اعتداء طالت ممرضة أثناء مزاولتها لعملها بالمستوصف المحلي بدوار ''العضيلات'' بجماعة اهديل بذات الإقليم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى بداية هذا الأسبوع، بعدما تقدمت ممرضة تشتغل بمستوصف محلي بالدوار السالف الذكر بشكاية لمصالح الدرك الملكي بسيدي المختار تفيد فيها تعرضها لاعتداء شنيع من طرف شاب عشريني أثناء مزاولتها لعملها اليومي، و قدمت شهادة طبية تثبت مدة عجزها في 20 يوما، وأوضحت في شكايتها أن الشاب هاجمها موجها لها لكمات عدة بمختلف أنحاء جسمها مسقطا إياها في الأرض.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن يكون سبب الاعتداء راجع إلى احتجاج الشاب على الممرضة بسبب وصول دوره في الفحص وأحقيته في التطبيب، وأدى تأخر دوره إلى تأجيج غضبه ومهاجمته للممرضة وتعنيفها.

هذا ومباشرة بعد تقديمها للشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية بخصوص الواقعة وقامت بتعليمات من النيابة العامة بتوقيف المشتبه به وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية يوم الثلاثاء الماضي، وبعد انتهاء التحقيق معه حول المنسوب له جرى تقديمه صباح اليوم الخميس على أنظار وكيل الملك بابتدائية إمنتانوت.