تركيا تعتزم إعادة فتح سفارة لدى البارغواي بعد قرار نقلها من القدس إلى تل أبيب ﻿

قالت باراجواي أمس الخميس، إن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة أسونسيون، وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس ماريو عبده، قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

شوف تيفي وكالات

قالت باراجواي أمس الخميس، إن تركيا ستفتح سفارة في العاصمة أسونسيون، وذلك بعد يوم واحد من تغيير الرئيس ماريو عبده، قرارا اتخذه سلفه بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال وزير خارجية باراجواي لويس كاستليوني للصحفيين إن تركيا تعبر من خلال قيامها بفتح سفارة عن دعمها لموقف بلادها من إسرائيل.

ونقلت باراجواي وجواتيمالا سفارتيهما في إسرائيل إلى القدس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالمدينة عاصمة لإسرائيل في دجنب

وفي رد فعل متوقع من الجانب الإسرائيلي، فقد أغلقت سفارتها في البارغواي بعد ساعات من إعلان باراجواي يوم الأربعاء، أنها ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

ولا تعترف معظم الدول بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وتقول إن وضعها النهائي يجب أن يتحدد خلال محادثات السلام.