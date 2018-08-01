 الناظور:توقيف شخصين من دول جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة ﻿
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الناظور:توقيف شخصين من دول جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2018 / 01:41 الناظور:توقيف شخصين من دول جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة | حوادث و حقوق
الناظور:توقيف شخصين من دول جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة
أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم الناظور، أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي إثر إحباطها، أول أمس الثلاثاء، لعملية تهجير 58 من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

شوف تيفي و.م.ع

أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم الناظور، أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي إثر إحباطها، أول أمس الثلاثاء، لعملية تهجير 58 من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة سرية، على متن زورق مطاطي بعرض البحر على مستوى جماعة رأس الماء – الناظور، أسفرت عن توقيف شخصين منحدرين كذلك من دول إفريقيا جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هاته.

وأوضحت السلطات المحلية في بلاغ، أن البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، توصل إلى أن المعنيين بالأمر قاما بهذا العمل مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن التحريات لا تزال مستمرة لتحديد الهويات، وتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

كما أشار البلاغ إلى أنه بفضل المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية، تم منذ بداية العام الجاري إيقاف أكثر من 230 شخصا، مغاربة ومنحدرين من دول جنوب الصحراء، متورطين في عمليات تنظيم الهجرة السرية، وتم تقديمهم إلى العدالة.

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