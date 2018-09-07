فضيحة وبالصور.. برك مائية تُغرق الحي الصناعي بالداخلة والبلدية خارج التغطية ﻿

في مشهد مقزز، يغرق الحي الصناعي بمدينة الداخلة في وسط برك مائية مصدرها مياه الصرف الصحي، بالقرب من عدد من المعامل الصناعية.

شــوف تيفي: الداخلة

في مشهد مقزز، يغرق الحي الصناعي بمدينة الداخلة في وسط برك مائية مصدرها مياه الصرف الصحي، بالقرب من عدد من المعامل الصناعية.

وتزكم هذه المياه ذات الرائحة الكريهة، أنوف كل من مر من الحي الصناعي، مشوهة بذلك جمالية المدينة، دون الحرص على نظافتها من طرف الجهات المعنية.

ويٌعاني عدد من السكان المجاورين للحي الصناعي، من الروائح المنبعثة من هذه المياه الكريهة، التي قد تسبب لهم أمراضا مزمة على مستوى الجهاز التنفسي، خصوصاً الأطفال الصغار الذين يواجهون خطورة هذه الروائح، كما يطالبون من المجلس البلدي بشكل عاجل التدخل من أجل وضع حد لهذه المعضلة.

وأمام هذا الوضع المقزز وغير اللائق بمدينة سياحية، يقف المجلس البلدي المسؤول الأول عن هذه الفضيحة، مكتوف الأيدي دون أي تدخل يضع حداً لها .